Sarri torna a parlare della mancata espulsione di Pjanic in Inter Juve 2018 | Scudetto perso in albergo? Abbiamo visto cose che non ci sono piaciute tantissimo

Sarri torna a parlare del titolo mancato con il Napoli nel 2018: c’entra il match tra Inter e Juventus caratterizzato dalla polemica sulla mancata espulsione di Pjanic. Maurizio Sarri è tornato a parlare di una delle pagine più controverse della sua carriera e della storia della Napoli: lo Scudetto perso nel 2018 per mano della Juventus. Sarri ha svelato la dinamica che portò al crollo della sua squadra. Il tecnico ha confermato che il punto di svolta arrivò dopo la vittoria ottenuta dal Napoli allo Stadium. La squadra, però, fu scossa emotivamente dalla partita che seguì. In televisione abbiamo visto cose durante Inter-Juventus che non ci sono piaciute tantissimo, ha ammesso Sarri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri torna a parlare della mancata espulsione di Pjanic in Inter Juve 2018: «Scudetto perso in albergo? Abbiamo visto cose che non ci sono piaciute tantissimo»

