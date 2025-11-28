Sarri ricorda lo Scudetto perso in albergo | In televisione abbia visto cose che non ci sono piaciute per niente

Inter News 24 Sarri ricorda la stagione 201718, nella quale non è riuscito a vincere lo Scudetto con il Napoli, a causa di diversi fattori. Nel corso di una recente intervista a “Storie di Serie A”, Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, ha rivissuto un momento cruciale della stagione 2017-18, quando la sua squadra sfiorò lo scudetto. La vittoria per 1-0 contro la Juventus allo Stadium, con il gol di Kalidou Koulibaly, rimase però un ricordo amaro a causa di ciò che avvenne il sabato successivo. Sarri ha spiegato come l’episodio di Inter-Juventus, terminato 2-3 con un arbitraggio controverso di Daniele Orsato, abbia influenzato negativamente la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sarri ricorda lo Scudetto perso in albergo: «In televisione abbia visto cose che non ci sono piaciute per niente»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maurizio Sarri ricorda il famoso ‘Scudetto perso in albergo’ con il Napoli “Juve-Napoli del 2018 è stata una bella serata vanificata dal sabato successivo. Abbiamo visto in televisione cose che non ci sono piaciute e abbiamo avuto la colpa di farcele entrare n - facebook.com Vai su Facebook

#Sarri ricorda #InterJuve 2-3 e lo ' #scudetto perso in albergo': "In TV abbiamo visto cose che non ci sono piaciute tantissimo" Vai su X

Sarri a Radio Serie A: "Scudetto perso nel 2018? Durante Inter-Juve abbiamo visto cose che non ci piacevano" - L'allenatore della Lazio è tornato a parlare dello scudetto del 2018, in cui il suo Napoli arrivò secondo dietro la Juventus. Riporta ilbianconero.com

Sarri torna sullo scudetto perso in albergo: “Viste in tv cose che non ci sono piaciute tantissimo” - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto a Radio Tv Serie A, e si è soffermato sullo scudetto vinto dalla Juventus nel 2018 in una lotta serrata con il suo Napoli: ... Scrive tuttojuve.com

Sarri ricorda Inter-Juve 2-3 e lo 'scudetto perso in albergo': "In TV abbiamo visto cose che non ci sono piaciute tantissimo" - Protagonista di 'Storie di Serie A', Maurizio Sarri ha raccontato così lo 'scudetto perso in albergo' quando era allenatore del Napoli nella stagione 2017- msn.com scrive