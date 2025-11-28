Sarri | Napoli viaggio bellissimo non so se mi piace la parola sarrismo De Laurentiis? Con lui qualche utile litigata

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “ Radio Serie A “. Durante la chiacchierata, il tecnico toscano si è soffermato anche sulla sua esperienza al Napoli parlando di bellissimi ricordi. Le parole di Maurizio Sarri. Sarri è tornato sulla panchina biancoceleste dopo un periodo sabbatico. «In questo anno e mezzo ho visto partite, non è che il mondo rimane quello. Purtroppo la storia familiare quest’anno non è stata bellissima, e quindi ho avuto a che fare anche con questo. Penso che siano una serie di contingenze che capitano che mi hanno fatto cambiare vita, uno scala le categorie fino a quando si trova in una in cui fa un passo indietro o uno in avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri: «Napoli viaggio bellissimo, non so se mi piace la parola “sarrismo”. De Laurentiis? Con lui qualche utile litigata»

