Santa Marinella l’attacco di Marietta Tidei a Rampelli | Guardi in casa sua e non parli di moralità
Santa Marinella, 28 novembre 2025 – “Ho letto le dichiarazioni dell’onorevole Rampelli secondo cui l’ex sindaco di Santa Marinella sarebbe stato ‘piegato da logiche immorali e surreali’. Prima di distribuire patenti etiche, Rampelli dovrebbe però interrogarsi sulla moralità di chi gli è politicamente vicino.” Lo dichiara Marietta Tidei, consigliera regionale del Lazio. “A proposito di moralità, colpisce la disattenzione dell’onorevole sull’ex sindaco Roberto Bacheca, suo attuale riferimento politico sul territorio, a cui oggi la Regione Lazio di centrodestra paga lo stipendio, perché assunto nella segreteria dell’assessore ai Trasporti e ai Rifiuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
