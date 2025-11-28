Santa Marinella l’attacco di Marietta Tidei a Rampelli | Guardi in casa sua e non parli di moralità

Cdn.ilfaroonline.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santa Marinella, 28 novembre 2025 – “Ho letto le dichiarazioni dell’onorevole Rampelli secondo cui l’ex sindaco di Santa Marinella sarebbe stato ‘piegato da logiche immorali e surreali’. Prima di distribuire patenti etiche, Rampelli dovrebbe però interrogarsi sulla moralità di chi gli è politicamente vicino.” Lo dichiara Marietta Tidei, consigliera regionale del Lazio. “A proposito di moralità, colpisce la disattenzione dell’onorevole sull’ex sindaco Roberto Bacheca, suo attuale riferimento politico sul territorio, a cui oggi la Regione Lazio di centrodestra paga lo stipendio, perché assunto nella segreteria dell’assessore ai Trasporti e ai Rifiuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Santa Marinella, cade dalla barca in navigazione (ma nessuno se ne accorge): 45enne resta in mare due ore, salvato da due bagnini - Ha lottato per ore disperatamente contro le onde, in balia del mare agitato, prima di essere tratto in salvo sabato pomeriggio al largo di Santa Marinella sul litorale romano da due fratelli bagnini. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Santa Marinella L8217attacco Marietta