Sanità si parlerà dei temi Cau e Infermiere di comunità | in programma un convegno a Cesenatico
Anteas, organizzazione di volontariato dei Pensionati Cisl Romagna, organizza per lunedì 1 dicembre alle ore 15 al Teatro Parrocchia “Santa Maria Goretti”, via Aspromonte 3, un incontro pubblico sulla nuova figura dell’Infermiere di famiglia e di comunità e sul Cau di Cesenatico.Interverranno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
San Marino. Le differenze biologiche tra uomo e donna devono essere il primo presupposto per un equo accesso alla sanità. Il Comitato Sammarinese di Bioetica presa il nuovo documento - facebook.com Vai su Facebook