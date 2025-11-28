Sanità si parlerà dei temi Cau e Infermiere di comunità | in programma un convegno a Cesenatico

Cesenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anteas, organizzazione di volontariato dei Pensionati Cisl Romagna, organizza per lunedì 1 dicembre alle ore 15 al Teatro Parrocchia “Santa Maria Goretti”, via Aspromonte 3, un incontro pubblico sulla nuova figura dell’Infermiere di famiglia e di comunità e sul Cau di Cesenatico.Interverranno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Parler224 Temi Cau