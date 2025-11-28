Sanità ok alla riforma regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali

28 nov 2025

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole, con 15 voti favorevoli e 12 contrari, sulla riforma della sanità ligure in occasione della riunione che si è tenuta venerdì 28 novembre 2025. Il parere positivo del Cal consente di procedere verso le successive fasi dell'iter. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

