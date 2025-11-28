Sanità ok alla riforma regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole, con 15 voti favorevoli e 12 contrari, sulla riforma della sanità ligure in occasione della riunione che si è tenuta venerdì 28 novembre 2025. Il parere positivo del Cal consente di procedere verso le successive fasi dell'iter. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Sanità militare, una riforma di facciata: il SIM Marina denuncia rischi seri per il personale sanitario tra carichi di lavoro, carenze strutturali e tutele insufficienti. Un allarme che apre un confronto urgente sulla sicurezza operativa. Leggi l’analisi completa e approf - facebook.com Vai su Facebook
Convegno su riforma sanitaria in Liguria organizzato da Cisl Fp Liguria alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Maestripieri, presidente Regione Bucci, segretario generale Cisl Fp Chierchia, assessore sanità Nicolò e segretario generale Cisl Fp Lig Vai su X
Sanità, ok alla riforma regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali - "Il documento scaturito, il maxi emendamento, che ha ottenuto parere favorevole, è stato riconosciuto dalla stessa Regione come un netto miglioramento del testo originario", afferma il presidente del ... Come scrive genovatoday.it
Riforma della sanità, ok della giunta. Una sola azienda regionale e nuova gestione - Una rivoluzione voluta fortemente dal presidente Marco Bucci per dare risposte ai cittadini e tentare di risolvere le annose questioni ... Da rainews.it
Fascia unica dirigenti Regione, ok commissione Ars a riforma - La commissione Affari Istituzionali dell'Ars, presieduta da Ignazio Abbate, ha approvato il disegno di legge che riforma la figura del dirigente regionale. Secondo ansa.it