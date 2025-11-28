Sanità il comitato | Liste d' attesa | non si può aspettare agosto 2027 per dei controlli cardiologici

Riminitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato “Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria” denuncia pubblicamente la situazione delle liste d’attesa nel Distretto Sanitario di Rimini, diretto dal dottor Mirco Tamagnini. “I tempi di prenotazione per visite e controlli specialistici hanno raggiunto livelli incompatibili con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

