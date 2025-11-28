Sandro Abate ufficiale l’ingaggio di Everton Luiz Ferreira Araujo

Tempo di lettura: < 1 minuto La Sandro Abate rafforza il roster per la stagione 20252026 con l’arrivo di Everton Luiz Ferreira Araujo, laterale brasiliano classe ’96. Giocatore di grande esperienza internazionale, proveniente dal Pirossigeno Cosenza e con un lungo percorso in Spagna e Polonia, approda ad Avellino per dare qualità e profondità alla squadra di mister Piero Basile. LA NOTA. “L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Everton Luiz Ferreira Araujo, laterale brasiliano, classe 1996. Everton Luiz Ferreira Araujo è un calcettista di grande esperienza, è nato l’8 aprile 1996 a Penha (Santa Catarina) in Brasile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sandro Abate, ufficiale l’ingaggio di Everton Luiz Ferreira Araujo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sandro Abate in campo domenica 7 dicembre alle ore 14 e 30 per il recupero contro la L-84. Il match fu rinviato per la scomparsa improvvisa del vice presidente Melillo - facebook.com Vai su Facebook

Cosenza-Sandro Abate 4-4: il pareggio è d'oro - A Cosenza la Sandro Abate si sveglia nel finale e stappa un pareggio in extremis a 27 secondi dalla fine con Ugherani. Lo riporta ilmattino.it

La Corte Sportiva d'Appello ribalta il verdetto tra Sandro Abate e Cosenza - Il ricorso presentato dalla società Pirossigeno Cosenza nei confronti della Sandro Abate ha trovato accoglimento alla Corte Sportiva d'Appello che ha inflitto alla compagine irpina la sconfitta con il ... Si legge su msn.com