Sandro Abate ufficiale l’ingaggio di Everton Luiz Ferreira Araujo

Anteprima24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Sandro Abate rafforza il roster per la stagione 20252026 con l’arrivo di Everton Luiz Ferreira Araujo, laterale brasiliano classe ’96. Giocatore di grande esperienza internazionale, proveniente dal Pirossigeno Cosenza e con un lungo percorso in Spagna e Polonia, approda ad Avellino per dare qualità e profondità alla squadra di mister Piero Basile. LA NOTA.  “L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Everton Luiz Ferreira Araujo, laterale brasiliano, classe 1996. Everton Luiz Ferreira Araujo è un calcettista di grande esperienza, è nato l’8 aprile 1996 a Penha (Santa Catarina) in Brasile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sandro abate ufficiale l8217ingaggio di everton luiz ferreira araujo

© Anteprima24.it - Sandro Abate, ufficiale l’ingaggio di Everton Luiz Ferreira Araujo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cosenza-Sandro Abate 4-4: il pareggio è d'oro - A Cosenza la Sandro Abate si sveglia nel finale e stappa un pareggio in extremis a 27 secondi dalla fine con Ugherani. Lo riporta ilmattino.it

La Corte Sportiva d'Appello ribalta il verdetto tra Sandro Abate e Cosenza - Il ricorso presentato dalla società Pirossigeno Cosenza nei confronti della Sandro Abate ha trovato accoglimento alla Corte Sportiva d'Appello che ha inflitto alla compagine irpina la sconfitta con il ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sandro Abate Ufficiale L8217ingaggio