San Severo lancia la campagna ' Chi t sep t rep' il progetto per tutelare gli anziani dalle truffe
Prosegue il progetto finalizzato al contrasto delle truffe ai danni della popolazione anziana attivato dal Comando della Polizia Locale di San Severo, guidato dal Comandante dott. Marco d’Antuoni, in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Dalla scorsa primavera, presso il Comando di Polizia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
