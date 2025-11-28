San Giacomo della Marca | Il Santo del 28 Novembre

Chi era San Giacomo della Marca?. San Giacomo, il cui vero nome era Domenico Gangala, entrò nell'Ordine dei Frati Minori nel 1416, ispirato dalla predicazione di San Bernardino da Siena. Dedicò la sua vita alla predicazione e alla diffusione della fede cattolica, viaggiando per l'Italia e l'Europa. Era noto per la sua eloquenza e la capacità di attrarre grandi folle. La sua missione principale era quella di combattere l'eresia e promuovere la pace tra le città in guerra. Perché è diventato santo?. San Giacomo della Marca fu canonizzato nel 1726 da Papa Benedetto XIII. La sua santità fu riconosciuta per la sua dedizione alla vita religiosa, i miracoli attribuiti alla sua intercessione e il suo instancabile lavoro missionario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

