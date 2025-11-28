San Gemini Micol Burrai nuovo assessore | Temi cardine per il territorio e la comunità

Ternitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvicendamento necessario nella giunta di San Gemini, dopo le dimissioni rassegnate da Federica Montagnoli. Il sindaco Luciano Clementella ha infatti annunciato di aver affidato l’incarico di assessore a Micol Burrai. La trentanovenne era stata eletta nella lista ‘Cambiamo San Gemini’ entrando. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: San Gemini Micol Burrai