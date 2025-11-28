San Gemini Micol Burrai nuovo assessore | Temi cardine per il territorio e la comunità
Un avvicendamento necessario nella giunta di San Gemini, dopo le dimissioni rassegnate da Federica Montagnoli. Il sindaco Luciano Clementella ha infatti annunciato di aver affidato l’incarico di assessore a Micol Burrai. La trentanovenne era stata eletta nella lista ‘Cambiamo San Gemini’ entrando. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
