Samuel addio dovevamo salvarti | oltre mille persone ai funerali del 15enne che si è gettato dal ponte di Vidor L?amico | non sono arrivato in tempo

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Ieri oltre 1100 persone hanno voluto salutare per l'ultima volta Samuel Vincenzi nella Chiesa Arcipretale di Farra di Soligo. Un intero territorio ha voluto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Samuel addio, dovevamo salvarti»: oltre mille persone ai funerali del 15enne che si è gettato dal ponte di Vidor. L?amico: non sono arrivato in tempo

