Sampdoria visita a sorpresa a Bogliasco | Cassano ha fatto visita ai doriani Ecco cosa è successo durante l’allenamento

Sampdoria, Cassano nella giornata di ieri ha assistito all’allenamento dei doriani. Una visita a sorpresa in vista di una partita importante La Sampdoria si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione di Serie B: il derby ligure contro lo Spezia, in programma domenica 30 novembre alle 17:15 allo Stadio Picco. Una sfida che, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, visita a sorpresa a Bogliasco: Cassano ha fatto visita ai doriani. Ecco cosa è successo durante l’allenamento

Donadoni fa la conta a Follo in vista del derby contro la Sampdoria Rientra Kouda, ma escono altri due ? Il punto sulla squadra - facebook.com Vai su Facebook

Allenamento Sampdoria, l’ex Cassano torna a fare visita ai ragazzi al “Mugnaini” di Bogliasco! Cosa filtra - L’ex Antonio Cassano ha seguito la seduta in chiave Spezia: le ultime Cresce l’attesa per uno dei match più attesi dell’intera stagione di Seri ... Lo riporta sampnews24.com

Sampdoria, gli ultras a ‘sorpresa’ a Bogliasco tra cori e richieste. Il racconto - Juve Stabia un centinaio di ultras si sono presentati a Bogliasco per avere un confronto con la squadra ... Come scrive clubdoria46.it

Sampdoria, sorpresa in attacco: Abiuso e Borini titolari? - La Sampdoria ha svolto un allenamento ad alta intensità al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, con esercizi di possesso palla a ritmo elevato, partitelle e prove tattiche su tutto campo. Si legge su calciomercato.com