Sampdoria buone notizie per Gregucci | questo giocatore è rientrato a disposizione Le ultime in vista dello Spezia

28 nov 2025

Sampdoria: lavoro intenso a Bogliasco verso la sfida con lo Spezia. Il ritorno di Riccio a disposizione è sicuramente una buona notizia A due giorni dalla sfida contro lo Spezia, in programma domenica al “Picco” per la 14ª giornata di Serie B, la Sampdoria di Angelo Gregucci ha svolto una seduta mattutina focalizzata su ritmo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, buone notizie per Gregucci: questo giocatore è rientrato a disposizione. Le ultime in vista dello Spezia

