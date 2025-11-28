Salvini vuole evitare lo sciopero selvaggio nei fine settimana

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini segue con grande attenzione le conseguenze dello sciopero odierno, consapevole che nuove agitazioni sono state annunciate anche nelle prossime settimane con l'ormai consueta scelta del venerdì. Salvini è determinato a limitare al massimo i disagi per i cittadini: per questo sono allo studio una serie di soluzioni per conciliare in modo più ragionevole le esigenze di chi manifesta con il diritto alla mobilità degli italiani. L'obiettivo è evitare che il Paese venga sistematicamente paralizzato, soprattutto nei fine settimana. Così una nota del Mit. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salvini vuole evitare lo sciopero selvaggio nei fine settimana

Altre letture consigliate

Il triangolo no, una sfida a geometria variabile Meloni rilancia il dibattito a tre: "Ci sia anche Conte". A quel punto la segretaria Dem vuole anche Salvini e, perché no, Tajani, Bonelli e Fratojanni #IlTriangoloNo #PoliticaItaliana #DibattitoPolitico #Meloni #Conte - facebook.com Vai su Facebook

Fdi conferma i condoni. Salvini vuole il silenzio-assenso. 'Se il comune non risponde, l'immobile è ok'. La sintesi con Meloni #ANSA ow.ly/8Cbw50Xunro Vai su X

Salvini vuole evitare lo sciopero selvaggio nei fine settimana - Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini segue con grande attenzione le conseguenze dello sciopero odierno, consapevole che nuove agitazioni sono ... Come scrive iltempo.it

Salvini, 'per lo sciopero di venerdì valuto la precettazione' - Il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini valuta la precettazione in vista dello sciopero proclamato per venerdì. Scrive ansa.it

Cosa si dice in TV, Salvini: “Lo sciopero è illegittimo”. Fidanza: “Hamas finanzia quelli della Flotilla”. Rosy Bindi: “Mi vergogno della presidente Meloni” - “Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di ... Secondo blitzquotidiano.it