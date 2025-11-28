Salvarono una giovane vita dal tentativo di suicidio encomio alle due carabiniere

Ferraratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un plauso al coraggio di chi, ogni giorno, sceglie di mettersi al servizio del prossimo. Mercoledì 26, la comunità di Goro si è riunita nella sala consigliare del municipio, alla presenza della sindaca Marika Bugnoli che ha consegnato un encomio solenne alle carabiniere Giusy Esposito e Agnese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Giovane con il cuore a metà, un intervento innovativo gli salva la vita - Sono state infatti eseguire manovre fuori dagli standard per l’intervento di cardiologia mininvasiva che ha ... Lo riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Salvarono Giovane Vita Tentativo