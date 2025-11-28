Salvarono una giovane vita dal tentativo di suicidio encomio alle due carabiniere
Un plauso al coraggio di chi, ogni giorno, sceglie di mettersi al servizio del prossimo. Mercoledì 26, la comunità di Goro si è riunita nella sala consigliare del municipio, alla presenza della sindaca Marika Bugnoli che ha consegnato un encomio solenne alle carabiniere Giusy Esposito e Agnese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
