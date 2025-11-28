Nozomi Maruyama colpisce ancora. Sua la gara dal trampolino normale in quel di Falun valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2025-2026. Per adesso è 33 della giapponese, che ha compiuto miglioramenti ben al di là di qualsiasi attesa per dominare questo inizio d’annata. All’atto pratico 94 e 91 metri sull’HS95 svedese per lei, con 115.2 e 114.4 in due serie vinte in modo diverso (nettamente la prima, che poi è stata una qualificazione allargata visto che quella vera è stata cancellata, più di tranquillità la seconda). Il totale è di 229.6. Seconda posizione per Nika Prevc: la slovena recupera tre posizioni rispetto alla prima serie, è seconda in quella successiva e, in questa, fa capire sempre di più come l’aver steccato gara-1 corrisponda più a un episodio che ad altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Maruyama colpisce ancora a Falun. Martina Zanitzer, miglior gara in carriera