Salto con gli sci Maruyama colpisce ancora a Falun Martina Zanitzer miglior gara in carriera
Nozomi Maruyama colpisce ancora. Sua la gara dal trampolino normale in quel di Falun valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2025-2026. Per adesso è 33 della giapponese, che ha compiuto miglioramenti ben al di là di qualsiasi attesa per dominare questo inizio d’annata. All’atto pratico 94 e 91 metri sull’HS95 svedese per lei, con 115.2 e 114.4 in due serie vinte in modo diverso (nettamente la prima, che poi è stata una qualificazione allargata visto che quella vera è stata cancellata, più di tranquillità la seconda). Il totale è di 229.6. Seconda posizione per Nika Prevc: la slovena recupera tre posizioni rispetto alla prima serie, è seconda in quella successiva e, in questa, fa capire sempre di più come l’aver steccato gara-1 corrisponda più a un episodio che ad altro. 🔗 Leggi su Oasport.it
