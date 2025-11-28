Salerno la Giunta vara il Bilancio 2026-2028 | tasse invariate e fondi per le opere pubbliche
A Palazzo di Città, la Giunta guidata dal sindaco Vincenzo Napoli ha dato il via libera allo schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. Nella seduta del 26 novembre 2025, l’esecutivo ha approvato una manovra che vale complessivamente oltre 1,1 miliardi di euro (tra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Salerno, Avella (Psi): “Bus station gestita, il silenzio della giunta è inaccettabile” - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, rispettato il patto «Salva Salerno»: approvato il bilancio dalla giunta - Si dicono soddisfatti, a palazzo di città, rispetto al bilancio di previsione 2025- ilmattino.it scrive
La giunta vara la Finanziaria da 10 miliardi, più soldi a sanità - E' stato approvato ieri in tarda serata durante una seduta di giunta straordinaria il Bilancio della Regione per l'anno 2025 e quello pluriennale per gli anni 2025- Secondo ansa.it