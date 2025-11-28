Salernitana-Trapani allo stadio Arechi | via libera dall' Osservatorio del Viminale

Salernitana-Trapani, in programma allo stadio Arechi il 7 dicembre, non figura tra le gare considerate a rischio dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La partita, infatti, non è stata inserita nella lista delle partite con il bollino rosso, pubblicata dall'organo tecnico del. 🔗 Leggi su Today.it

Round 15 TOTW: Girone C Manager: Antonio Buscè #Cosenza Donnarumma #Salernitana; Novella #Potenza, Di Gennaro #Catania, Poli #Altamura, Gega #Casarano; Kouan #Cosenza, Di Noia #Trapani, Proia #Casertana; Vavassori #AtalantaU23, Schimm

Risultati, marcatori e classifica 15ª giornata Il Catania conquista la vetta, superando il Latina 1-0 e aggancia la Salernitana in testa a quota 31 punti. Alle loro spalle Benevento e Cosenza restano a -2. Giornata amara per il Foggia, battuto 3-1 a Trapani.

E' il giorno di Carlo Ricchetti: la maglia del tornante granata ritorna allo stadio Arechi - Prima i cori degli ultras, durante l'ingresso dei familiari in campo, poi la Messa in suffragio dell'indimenticato tornante della Salernitana

Stadio Arechi di Salerno, conto alla rovescia per il nuovo settore ospiti - Oggi alcuni funzionari e dirigenti del settore comunale Impianti Sportivi saranno ricevuti dalla Commissione Consiliare Sport

Salernitana, curva nord Arechi, partono i lavori - 30, ieri i funzionari comunali hanno aperto i cancelli del varco 22, in curva Nord, e hanno fatto strada al sopralluogo della Commissione provinciale