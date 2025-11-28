Salernitana-Trapani allo stadio Arechi | via libera dall' Osservatorio del Viminale

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salernitana-Trapani, in programma allo stadio Arechi il 7 dicembre, non figura tra le gare considerate a rischio dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La partita, infatti, non è stata inserita nella lista delle partite con il bollino rosso, pubblicata dall'organo tecnico del. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

salernitana trapani stadio arechiE' il giorno di Carlo Ricchetti: la maglia del tornante granata ritorna allo stadio Arechi - Prima i cori degli ultras, durante l'ingresso dei familiari in campo, poi la Messa in suffragio dell'indimenticato tornante della Salernitana ... Segnala salernotoday.it

salernitana trapani stadio arechiStadio Arechi di Salerno, conto alla rovescia per il nuovo settore ospiti - Oggi alcuni funzionari e dirigenti del settore comunale Impianti Sportivi saranno ricevuti dalla Commissione Consiliare Sport- Da ilmattino.it

Salernitana, curva nord Arechi, partono i lavori - 30, ieri i funzionari comunali hanno aperto i cancelli del varco 22, in curva Nord, e hanno fatto strada al sopralluogo della Commissione provinciale ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Salernitana Trapani Stadio Arechi