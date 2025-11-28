Saldi invernali Roma 2026 | quando iniziano e cosa sapere
Nemmeno il tempo di archiviare il Black Friday e già sta per tornare uno dei momenti più attesi della stagione e – no – non stiamo parlando del Natale ma di un periodo che, anche se di poco, arriva subito dopo: i saldi invernali 2026, dato che abbiamo quella che sembra essere la data ufficiale per il loro inizio a Roma e nel Lazio. Promettono sin da ora di animare negozi, vie e centri commerciali con proposte che spaziano dalla moda alla tecnologia, passando per arredo e lifestyle. Leggi anche: — Roma, il mercato più amato d’Italia arriva all’Eur: moda, qualità e Made in Italy Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it
News recenti che potrebbero piacerti
NEGOZI Decisa la data di inizio dei saldi invernali in Abruzzo Il link ? - facebook.com Vai su Facebook
Saldi invernali a Roma, c'è la data: ecco quando si parte ift.tt/ecab7uV Vai su X
Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Roma e nel Lazio: le date ufficiali - A Roma e nel Lazio i saldi invernali cominceranno ufficialmente sabato 3 gennaio 2026. Come scrive fanpage.it
Quando iniziano i saldi invernali 2026? Il calendario per ogni Regione - Si avvicina la data di inizio dei saldi invernali 2026: molte Regioni hanno fissato le date e il calendario per l'avvio di promozioni e sconti di fine stagione. Segnala money.it
Saldi invernali a Roma, c'è la data: ecco quando si parte - Questa la comunicazione che l'assessorato regionale alle Attività produttive ha annunciato ai sindaci dei comuni del territorio ... Lo riporta romatoday.it