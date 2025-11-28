Sagre nel Lazio | olio nuovo polenta e sapori d’autunno nel weekend 29-30 novembre

La fine di novembre porta nei borghi laziali alcuni appuntamenti enogastronomici che celebrano olio, polenta e prodotti stagionali. Ecco gli eventi verificati per sabato 29 e domenica 30 novembre. Vetralla – Festa dell’Olio Nuovo. Il centro storico di Vetralla ospita degustazioni, visite ai frantoi e incontri dedicati all’olio extravergine appena franto. Contatti utili: 342 5057139 – 348 7328291 Proceno – Sagra della Polenta. A Proceno prosegue la sagra della polenta, con menu tradizionali, musica e stand gastronomici che animano il borgo. Contatti utili: 329 0294875 Monteleone Sabino – Sagra della Bruschetta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scopri altri approfondimenti

Fara In Sabina (RI) - "Polentata con Babbo Natale" 7 Dicembre 2025 https://www.viaggiesagre.it/sagre/lazio/dicembre/FaraInSabina.html . . . #farainsabina #babbonatale #babbonatale #natale2025 #mercatinodinatale #mercato #streetfood #laziodascoprire - facebook.com Vai su Facebook

Le sagre di novembre nel Lazio ift.tt/DmvA6Vs Vai su X

Sagre ed eventi a Roma e nel Lazio nel weekend del 22 e 23 novembre: gli appuntamenti da non perdere - I migliori eventi del finesettimana dal 21 al 23 novembre a Roma e nel Lazio. Secondo fanpage.it

Sagre nel Lazio dal 21 al 23 novembre: polenta, patate, olio nuovo e cascate di vino - Se avete intenzione di andare per sagre nel Lazio dal 21 al 23 novembre, ecco diversi suggerimenti su borghi e destinazioni. Lo riporta msn.com

Le sagre nei dintorni di Roma sabato 22 e domenica 23 novembre: polenta, olio e patata. Ecco dove - Le sagre di fine novembre restano tuttavia un invito irresistibile a uscire dalla città, ben protetti ... Si legge su msn.com