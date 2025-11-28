Sabatini affossa Chivu dopo l’Atletico Madrid | Non convinto dai cambi ecco perché

Inter News 24 Sandro Sabatini non le ha mandate a dire a mister Chivu dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid: ecco perché i cambi non lo hanno convinto. Sandro Sabatini ha parlato sul suo canale YouTube della sconfitta dell’Inter con l’Atletico, soffermandosi sui cambi di Chivu e su Pio Esposito. LA SCONFITTA DI MADRID – «Solo sfortuna, mi avete chiesto? No, secondo me no. Non è solo sfortuna, non è nemmeno soprattutto sfortuna, perché altrimenti se si ragiona soltanto con buona e cattiva sorte si va a finire che ognua come gli pare. Cerchiamo di vedere quello che è successo. Naturalmente nel derby andava considerata la forza dell’avversario, compreso il portiere che ha parato un rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini affossa Chivu dopo l’Atletico Madrid: «Non convinto dai cambi, ecco perché»

