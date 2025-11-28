Ryanair chiude prima del previsto la formula frequent flyer | I clienti ci guadagnano troppo

È un buco nero da milioni di euro l’esperimento di Prime, “club degli sconti” proposto da Ryanair. Nello spazio di una manciata di mesi, la compagnia low cost irlandese ha registrato perdite intorno al milione e 600mila euro tanto da spingere i vertici a chiudere immediatamente il programma tagliando corto il suo rinnovo automatico previsto entro fine mese. Il problema di Prime: «Troppi vantaggi concessi». Prime ha avuto vita molto breve, per la precisione 8 mesi. Secondo Ryanair, i 55mila viaggiatori abituali che hanno sottoscritto il piano di super sconti avrebbero « sfruttato eccessivamente i vantaggi offerti da Prime », come se il dichiarato scopo del programma non fosse proprio quello. 🔗 Leggi su Open.online