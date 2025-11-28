Russia da gas e petrolio entrate in calo | aumenta l’Iva ora per la guerra pagano davvero i cittadini

Le entrate della Russia derivanti dalla vendita di gas naturale e petrolio potrebbero contrarsi del 35% a novembre su base annua, mettendo potenzialmente in difficoltà il Paese guidato da Vladimir Putin nei suoi obiettivi di bilancio. Il calo del gas e del petrolio. Per la precisione, secondo i dati del Ministero delle Finanze di Mosca rielaborati da Reuters, dovrebbero attestarsi a 5,7 miliardi di dollari (520 miliardi di rubli) in un contesto di prezzi del gas e del petrolio in calo e di rafforzamento del rublo che crea un doppio movimento, rendendo da un lato meno appetibili per il bilancio gli asset energetici e dall'altro meno concorrente l'acquisto nel mercato russo per i partner stranieri.

