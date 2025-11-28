Russia Crosetto frena ottimismo di Rutte | Non so cosa abbia in testa Putin; Ucraina? Ue aiuterà a rigenerare suo esercito e economia - VIDEO

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa a Parigi, Crosetto ha messo le mani avanti sulle ultime mosse politiche di Putin, affermando che tutta l'Europa e la Nato dovranno impegnarsi nella conversione delle economie di guerra tanto in Ucraina quanto in Russia al fine di ripristinare gli equ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, Crosetto frena ottimismo di Rutte: "Non so cosa abbia in testa Putin; Ucraina? Ue aiuterà a rigenerare suo esercito e economia" - VIDEO

