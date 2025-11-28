russell mina vagante nella lotta al mondiale ma la mclaren sembra in chiaro vantaggio su verstappen a lusail

Il venerdì di Lusail va in archivio con un bilancio molto positivo per la McLaren nell’ottica della volata finale per il titolo piloti nel Mondiale 2025 di Formula Uno. La scuderia di Woking ha confermato i pronostici della vigilia che la indicavano come il punto di riferimento in griglia sulla pista qatariota, piazzando entrambe le macchine nelle prime tre posizioni al termine della Sprint Qualifying e dimostrando una netta superiorità a livello di passo. Forse il team papaya sperava di ottenere la pole per la Sprint con il leader della generale Lando Norris, ma a conti fatti Oscar Piastri si è risvegliato improvvisamente dall’incubo degli ultimi due mesi firmando il miglior tempo della sessione e provando a tenere vivo il suo sogno iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

