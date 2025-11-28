Ruschel sopravvissuto della Chapecoense salvo per un'assurda coincidenza | non sa darsi un perché
A 36 anni l'ex terzino della Chapecoense gioca ancora e oggi indossa la maglia della Juventude, nella Prima Divisione brasiliana. Sono trascorsi 9 anni dalla tragedia aerea e c'è una domanda alla quale ancora non è riuscito a dare una risposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ruschel sopravvissuto della Chapecoense, non sa darsi un perché: salvo per un’assurda coincidenza - A 36 anni l'ex terzino della Chapecoense gioca ancora e oggi indossa la maglia della Juventude, nella Prima Divisione brasiliana ... Come scrive fanpage.it