Runjaic riflette | Serie A? E’ un campionato particolare squadre come Inter Napoli e Juventus hanno già 4 sconfitte

Inter News 24 Runjaic analizza il campionato di Serie A, definendolo difficile, dato che squadre importanti stanno lasciando punti per strada. Il campionato di Serie A 20252026 continua a rivelarsi complicato per tutte le squadre, e Kosta Runjaic, allenatore dell’ Udinese, non nasconde le difficoltà che la sua squadra sta affrontando. In vista della partita contro il Parma, l’allenatore bianconero ha sottolineato come i numeri del campionato dimostrino quanto sia impegnativa la competizione, anche per le squadre di alta classifica. Gli aspetti da migliorare per l’Udinese. Secondo Runjaic, l’Udinese sta commettendo errori evitabili durante le partite, un aspetto che è inevitabile nel calcio, ma che va migliorato per ottenere risultati migliori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Runjaic riflette: «Serie A? E’ un campionato particolare, squadre come Inter, Napoli e Juventus hanno già 4 sconfitte»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quando si terrà la conferenza stampa di Runjaic in vista del Parma - facebook.com Vai su Facebook

Runjaic studia Allegri guardando la Juve: "Dal documentario ho capito come lavora" - Deve continuare a lavorare in maniera intensa ma con tranquillità. Riporta tuttosport.com

Serie A, Udinese-Atalanta 1-0: segna ancora Zaniolo, Runjaic supera Juric - Il sabato della decima giornata di Serie A si apre con la vittoria al Bluenergy Stadium dell'Udinese, che batte 1- Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Runjaic: "Milan a un livello superiore, squadra fortissima. Felice di Zaniolo" - Per migliorare è un bene ci sia la partita contro il Palermo in Coppa Italia perché ci sono giocatori come Zaniolo, ma non ... Segnala tuttosport.com