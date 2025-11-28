Rubinetti a secco | il sindaco chiude la scuola
Scuola chiusa martedì 2 dicembre per mancanza di acqua. Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente relativa alla sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico di via Brezza appartenente all'istituto comprensivo “Pier delle Vigne”.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
