Rubinetti a secco | il sindaco chiude la scuola

Casertanews.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scuola chiusa martedì 2 dicembre per mancanza di acqua. Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente relativa alla sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico di via Brezza appartenente all'istituto comprensivo “Pier delle Vigne”.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

rubinetti secco sindaco chiudeRubinetti ancora chiusi in tre paesi: "Ai ripari con pozzi e autoclavi, ma servono interventi strutturali" - L’imprenditore Silenzi: "Produzione giù del 15%, la politica si metta una mano sulla coscienza". Si legge su msn.com

rubinetti secco sindaco chiude"Rubinetti chiusi, danni anche per le imprese" - Fino a mercoledì prossimo, a Mogliano (dalle 14 alle 21), Petriolo e Urbisaglia (dalle 8 alle 15) è sospesa l’erogazione dell’acqua. Lo riporta msn.com

rubinetti secco sindaco chiudeRubinetti a secco a Cosenza, La Base: «Scaricabarile inaccettabile tra Sorical e Comune» - Gli attivisti: «L’appalto del Cis “Centro Storico” contemplava l’installazione di presidi per una “moderna e sostenibile gestione della risorsa idrica”» ... Scrive cosenzachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Rubinetti Secco Sindaco Chiude