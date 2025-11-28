Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia di trentenni (lui di Monteforte Irpino, lei di origini straniere), ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Atripalda. È accaduto nel pomeriggio di ieri: la pattuglia, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso il punto vendita a seguito della segnalazione della presenza di due persone che si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. Giunti sul posto, i militari hanno individuato i soggetti segnalati che, bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di capi di abbigliamento e articoli di intimo per un valore di alcune centinaia di euro, poco prima sottratti dal negozio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rubano abbigliamento in un negozio: fermati e denunciati due trentenni