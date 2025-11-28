Rubano abbigliamento in un negozio | fermati e denunciati due trentenni
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia di trentenni (lui di Monteforte Irpino, lei di origini straniere), ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Atripalda. È accaduto nel pomeriggio di ieri: la pattuglia, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso il punto vendita a seguito della segnalazione della presenza di due persone che si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. Giunti sul posto, i militari hanno individuato i soggetti segnalati che, bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di capi di abbigliamento e articoli di intimo per un valore di alcune centinaia di euro, poco prima sottratti dal negozio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Furto nella casa di un sacerdote a Prignano Cilento: i ladri rubano infissi e incendiano materassi. Indagano i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Rubano capi di abbigliamento in un negozio di Piazza Mazzini, arrestati due tunisini - Un terzo ragazzo, ancora minorenne, inoltre, è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato in concorso e affidato a una struttura ... Riporta leccenews24.it
Rubano indumenti sportivo in un negozio del centro: uno dei tre fermati trovato anche con un coltello - Due ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso, un minorenne indagato e affidato a una comunità. Secondo lecceprima.it
Spoleto, due giovani rubano giubbetto: inseguiti da negoziante e fermati - Due giovani hanno rubato un giubbetto firmato del valore di alcune centinaia di euro all’interno di un negozio di corso Mazzini a Spoleto, in cui erano entrati poco prima. Lo riporta umbria24.it