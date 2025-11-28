Ruba una viola da negozio viterbese | scoperto a via Marconi con la custodia

Insospettiti dai movimenti di un 47enne tunisino che lungo via Marconi trasportava una vistosa cassetta in legno, gli operatori dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Viterbo hanno fermato l'uomo. Lo straniero, da subito riconosciuto dagli agenti perché già. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

