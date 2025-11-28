Rosa Bechere scomparsa 3 anni fa blitz a casa della coppia di amici | Cadavere forse nascosto in una botola

Le forze dell'ordine di Olbia si sono recate a casa di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu per accertamenti legati alla scomparsa di Rosa Bechere, della quale non si hanno notizie dal 2022. I due sono accusati di aver ucciso la 60enne e aver occultato il cadavere in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it