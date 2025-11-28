Rosa Bechere scomparsa 3 anni fa blitz a casa della coppia di amici | Cadavere forse nascosto in una botola
Le forze dell'ordine di Olbia si sono recate a casa di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu per accertamenti legati alla scomparsa di Rosa Bechere, della quale non si hanno notizie dal 2022. I due sono accusati di aver ucciso la 60enne e aver occultato il cadavere in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Scomparsa Rosa Bechere: Ris dei Carabinieri di #Cagliari di nuovo nell'abitazione a #Olbia della coppia di ex vicini indagati per omicidio e occultamento di cadavere, che si sono sempre dichiarati innocenti. I nuovi accertamenti disposti dalla Procura General - facebook.com Vai su Facebook
Giallo di Rosa Bechere: ricerche del corpo a Olbia, Monti e Berchidda Vai su X
Rosa Bechere scomparsa 3 anni fa, blitz a casa della coppia di amici: “Cadavere forse nascosto in una botola” - Le forze dell'ordine di Olbia si sono recate a casa di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu per accertamenti legati alla scomparsa di Rosa Bechere, della ... Lo riporta fanpage.it
Scomparsa Rosa Bechere a Olbia, nuovo sopralluogo nella casa degli indagati - Il caso della sessantenne invalida Rosa Bechere, svanita nel novembre 2022 a Olbia, è stato ufficialmente riaperto ... Come scrive cagliaripad.it
La scomparsa di Rosa Bechere, al setaccio l’auto degli indagati e sopralluogo a Monti: si cerca il cadavere – cosa sappiamo - La riapertura dell’inchiesta si deve all’opposizione al decreto di archiviazione presentato dai familiari di Rosa. Lo riporta lanuovasardegna.it