Roma vs Napoli tredicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre giungono a questo appuntamento separate da appena due punti in favore dei giallorossi che forti del primato cercano la fuga, mentre i partenopei sognano il sorpasso. Roma vs Napoli si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi stanno vivendo una sorta di sogno: dopo il successo esterno contro la Cremonese, la squadra di Gasperini si gode la vetta del campionato con 27 punti in 12 partite. Adesso c’è la possibilità di andare in fuga, malgrado le difficoltà offensive mostrate fin quì. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
