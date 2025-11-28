Roma vittoria d’autore in Europa League | El Aynaoui ed El Shaarawy decidono

La Roma continua a correre forte. Dopo l’ennesima prova convincente in campionato, i giallorossi di Gasperini firmano un altro successo pesante in Europa League piegando 2-1 il Midtjylland all’Olimpico. Una serata che restituisce anche Paulo Dybala dal primo minuto e che conferma il momento magico di El Aynaoui, ancora una volta decisivo in avvio. La notte europea, però, non è priva di ombre: alla mezz’ora la Roma perde Manu Koné, costretto al cambio dopo un duro colpo al malleolo. Una tegola che complica la gestione del match, poi risolto con qualità, pazienza e l’ingresso spaccapartita di El Shaarawy. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Roma, vittoria d’autore in Europa League: El Aynaoui ed El Shaarawy decidono

