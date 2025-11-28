Roma si blinda per il corteo pro Palestina | attese fino a 100mila persone traffico in tilt e massima allerta

a Capitale si prepara a uno dei cortei più imponenti degli ultimi mesi. Sabato 29 novembre è in programma una manifestazione nazionale pro Palestina che vedrà confluire a Roma decine di migliaia di persone da tutta Italia. Secondo le stime degli organizzatori e delle autorità, potrebbero essere oltre 100mila i partecipanti attesi, con numerosi pullman in arrivo dalle principali città. L’appuntamento è fissato per il primo pomeriggio in piazzale Ostiense, da dove il corteo partirà alle 14 per raggiungere piazza di Porta San Giovanni. Il percorso attraverserà alcune delle aree più sensibili della città: via della Piramide Cestia, viale Aventino, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma si blinda per il corteo pro Palestina: attese fino a 100mila persone, traffico in tilt e massima allerta

Contenuti che potrebbero interessarti

Banda della spaccata a #Roma sfonda la vetrina blindata di una orologeria di lusso e poi fugge su una supercar. L’assalto in piena notte con più mezzi. E’ successo nella notte tra il 20 e il 21 novembre quando una banda di almeno tre persone ha preso di mir - facebook.com Vai su Facebook

Spaccano vetrina blindata della gioielleria, poi scappano a bordo di una supercar (video) ift.tt/tE9Ql0Y Vai su X

Roma, sciopero e corteo proPal: fasce di garanzia e strade blindate. Tutto quello che c'è da sapere fino a domenica - Armatevi di pazienza, ricordatevi di spostare le auto e di pianificare in anticipo gli spostamenti di questo fine settimana. Come scrive ilmessaggero.it

Roma, weekend ad alta tensione: sciopero, corteo pro Palestina e big match all’Olimpico. Pronto il piano sicurezza - Dalla protesta dei Cobas alla manifestazione nazionale del 29 novembre, fino alla sfida Roma–Napoli: maxi- Segnala romadailynews.it

Sciopero generale, corteo pro Palestina, Roma-Napoli: tre eventi in tre giorni. Il piano sicurezza: strade chiuse, impegnati migliaia di agenti - La Questura si organizza per tutelare gli obiettivi sensibili: il corteo Cobas passerà davanti a due ministeri. Scrive roma.corriere.it