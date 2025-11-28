Roma sfata il tabù Olimpico ma perde Koné
In questo momento della stagione, Gasperini non sceglie tra campionato ed Europa League. Anzi, lo ha detto anche a microfoni spenti a Trigoria, vuole restare in corsa in tutte le competizioni. Si spiega così la Roma schierata ieri contro il Midtjylland, arrivato nella Capitale con un ruolino di marcia perfetto. Poco turnover, il rientrante Dybala con due allenamenti nelle gambe addirittura titolare (mancava da 25 giorni e dal fastidio al flessore patito nel calciare il rigore paratogli da Maignan a San Siro) e in campo per 78 minuti. Nelle gare infrasettimanali giocate in notturna, e anche questo Gasperini lo aveva detto, il rischio sono gli infortuni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
