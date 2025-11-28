Roma sfata il tabù Olimpico ma perde Koné

Ilgiornale.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo momento della stagione, Gasperini non sceglie tra campionato ed Europa League. Anzi, lo ha detto anche a microfoni spenti a Trigoria, vuole restare in corsa in tutte le competizioni. Si spiega così la Roma schierata ieri contro il Midtjylland, arrivato nella Capitale con un ruolino di marcia perfetto. Poco turnover, il rientrante Dybala con due allenamenti nelle gambe addirittura titolare (mancava da 25 giorni e dal fastidio al flessore patito nel calciare il rigore paratogli da Maignan a San Siro) e in campo per 78 minuti. Nelle gare infrasettimanali giocate in notturna, e anche questo Gasperini lo aveva detto, il rischio sono gli infortuni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

roma sfata il tab249 olimpico ma perde kon233

© Ilgiornale.it - Roma sfata il tabù Olimpico, ma perde Koné

Approfondisci con queste news

roma sfata tab249 olimpicoRoma sfata il tabù Olimpico, ma perde Koné - Anzi, lo ha detto anche a microfoni spenti a Trigoria, vuole restare in corsa in tutte le competizioni. Scrive ilgiornale.it

roma sfata tab249 olimpicoRoma-Midtjylland risultato 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho, Gasperini ora corre anche in Europa - 1 i danesi primi in classifica: apre il marocchino al 7', raddoppia l'attaccante all'83' prima della rete degli ospiti. corriere.it scrive

roma sfata tab249 olimpicoEuropa League, Roma-Midtjylland 2-1: festa giallorossa all'Olimpico - Gol capitolini di El Aynaoui al 7' ed El Shaarawy all'83'. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Sfata Tab249 Olimpico