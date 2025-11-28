Roma segnali positivi da Ghilardi | prestazione solida alla prima da titolare

Nella serata europea dello Stadio Olimpico, che ha festeggiato la vittoria con il Midtjylland, si sono messi in mostra due degli acquisti dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Oltre ad El Aynaoui, che ha trovato il suo primo gol con la maglia della Roma, ha invece fatto il proprio esordio da titolare Daniele Ghilardi, che fino a questo momento aveva trovato pochissimo spazio, collezionando solamente sei minuti in campionato. Visti anche i problemi di Hermoso, contro i danesi la scelta di Gasperini è ricaduta sull’ex Verona e non su Ziolkowski ed è stata premiata con una prestazione solida. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

