Roma segnali positivi da Ghilardi | prestazione solida alla prima da titolare
Nella serata europea dello Stadio Olimpico, che ha festeggiato la vittoria con il Midtjylland, si sono messi in mostra due degli acquisti dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Oltre ad El Aynaoui, che ha trovato il suo primo gol con la maglia della Roma, ha invece fatto il proprio esordio da titolare Daniele Ghilardi, che fino a questo momento aveva trovato pochissimo spazio, collezionando solamente sei minuti in campionato. Visti anche i problemi di Hermoso, contro i danesi la scelta di Gasperini è ricaduta sull’ex Verona e non su Ziolkowski ed è stata premiata con una prestazione solida. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Napoli, Spinazzola verso il rientro contro la Roma In attesa di capire se Lukaku recupererà, arrivano segnali positivi dall’infermeria del Napoli: Spinazzola sta meglio e punta alla convocazione per domenica. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo cui l - facebook.com Vai su Facebook
Maurizio Fugatti sul terzo mandato: «Dal Veneto un segnale a Roma, la gente decide chi votare» Vai su X
Roma, vittoria sul Midtjylland ma Gasp avverte: “Col Napoli serve di più”. Ansia per Koné - La Roma trova finalmente la prima vittoria all’Olimpico in questa Europa League, conquistando tre punti fondamentali contro il Midtjylland, capolista. Scrive tuttomercatoweb.com
Roma-Midtjylland, le pagelle dei quotidiani: El Aynaoui mattatore, Ghilardi risponde presente - Non è solo la sigla dell’Europa League, ma fa riferimento anche ai due giallorossi che hanno deciso la partita contro il Midtjylland: El Aynaoui ed El Shaarawy. Riporta msn.com
La Roma con Ghilardi punta sul made in Italy: "Faremo grandi cose" - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Riporta corrieredellosport.it