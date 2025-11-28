Roma rientri pesanti verso il Napoli | Dybala Bailey e Hermoso ci sono

La Roma si avvicina al doppio impegno europeo e di campionato con una . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Roma, rientri pesanti verso il Napoli: Dybala, Bailey e Hermoso ci sono

Napoli, Spinazzola verso il rientro. Lukaku non ce la fa, Gilmour ha la pubalgia - Conte ritrova uno degli ex giallorossi, ma continua a perdere altri pezzi: il centrocampista scozzese attualmente si trova in Inghilterra per un consulto ... Secondo msn.com

Roma, Salah-Eddine verso il PSV - Eddine può tornare in Olanda: il difensore della Roma è orientato verso il trasferimento al PSV Eindhoven Salah- Lo riporta gianlucadimarzio.com