Roma ragazzo investito dalla metro B | è in codice rosso
Roma, 28 novembre 2025 – La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha coordinato un intervento d’emergenza presso i binari della Metro B all’altezza della Garbatella. L’intervento ha visto il coinvolgimento di due squadre dei vigili del fuoco, il carro sollevamenti della centrale e il capo turno provinciale. L’obiettivo era salvare un ragazzo investito dalla metropolitana. Alle ore 10.55, la sala operativa ha inviato la squadra 7A di Ostiense e la squadra 11A dell’Eur, insieme al carro sollevamenti e al capo turno provinciale, presso i binari della Metro B all’altezza della Garbatella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giallo a Roma: un ragazzo di 27 anni precipita dal balcone di un B&B e muore. Arrestato un 25enne, accusato di omicidio. #Tg1 Claudia Antinoro - facebook.com Vai su Facebook
ROMA, 18ENNE STUPRATA DA 5 NORDAFRICANI DAVANTI AL FIDANZATO Oggi, come ogni anno, assistiamo al solito copione: politici, femministe da salotto e opinionisti ci spiegano che la violenza sulle donne è colpa del patriarcato, della cultura maschili Vai su X
Ragazzo investito a Roma dalla Metro B alla stazione di Garbatella, ricoverato in codice rosso al San Camillo - Investito ragazzo a Roma dal treno della metro B alla stazione Garbatella. Come scrive virgilio.it
Ragazzo investito dalla Metro B a Roma: trasferito in codice rosso all’ospedale - Momenti di grande tensione a Roma, quando, questa mattina alla stazione Garbatella della Metro B, un ragazzo è stato investito da un convoglio in ... Segnala castellinotizie.it
Investito da un treno, interrotta tratta della metro B. Attivati i bus sostitutivi - Eur Magliana, in entrambe le direzioni ... Scrive romatoday.it