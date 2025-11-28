Roma ragazzo investito dalla metro B | è in codice rosso

Roma, 28 novembre 2025 – La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha coordinato un intervento d’emergenza presso i binari della Metro B all’altezza della Garbatella. L’intervento ha visto il coinvolgimento di due squadre dei vigili del fuoco, il carro sollevamenti della centrale e il capo turno provinciale. L’obiettivo era salvare un ragazzo investito dalla metropolitana. Alle ore 10.55, la sala operativa ha inviato la squadra 7A di Ostiense e la squadra 11A dell’Eur, insieme al carro sollevamenti e al capo turno provinciale, presso i binari della Metro B all’altezza della Garbatella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it