Roma prima vittoria europea all’Olimpico | Gasperini risale in classifica
Il rientro dalla sosta non poteva essere migliore per la Roma, che dopo la vittoria in campionato contro la Cremonese trova i tre punti anche in Europa League, superando 2-1 il Midtjylland ed infliggendogli così la prima sconfitta nella competizione. Un gol per tempo per la formazione di Gasperini, che però, anche a detta dello stesso tecnico, ha disputato una gara con qualche errore di troppo, che non impedito però di festeggiare il successo davanti ai propri tifosi. Un risultato molto importante non sono ai fini della classifica, ma anche perché permette di sbloccarsi allo Stadio Olimpico, che in questa League Phase non aveva ancora portato punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
