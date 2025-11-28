Roma orrore al liceo Giulio Cesare | lista di ragazze da stuprare nel bagno
Roma, 28 novembre 2025 – Una scritta con la dicitura “ lista stupri ”, seguita da circa una decina di nomi e cognomi di studentesse, è stata trovata su una parete del bagno maschile al secondo piano del liceo classico Giulio Cesare, in corso Trieste, a Roma. L’episodio risale a giovedì 27 novembre 2025, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A denunciare l’accaduto è stato il collettivo studentesco Zero Alibi, attivo all’interno dell’istituto. In un comunicato diffuso sui social, gli studenti parlano di una scritta comparsa nel bagno dei maschi del secondo piano, definita “ aberrante”, con la dicitura “lista stupri” accanto ai nomi di alcune studentesse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
