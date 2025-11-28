Roma Nuoto Master | Aprilia Sporting Village da applauso

Il 23 novembre è stata una giornata memorabile e ricca di successi per gli atleti dell'Aprilia Sporting Village, protagonisti all'8ª edizione del prestigioso Trofeo Nuota Roma Master. La squadra ha dimostrato grinta e preparazione, portando a casa metalli preziosi e migliorando i propri limiti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Vi aspettiamo allo Stadio del nuoto di Monterotondo per tifare insieme i nostri Leoni! ?Sabato 29 novembre ?18:30 Cat. Allievi B Roma Vis Nova B Pescara N e PN #romavisnova #waterpolo - facebook.com Vai su Facebook

Nuoto – Fabio Guain protagonista al “Trofeo Nuota Roma Master”: oro e argento - La domenica del 23 novembre è stata una giornata memorabile e ricca di successi per gli atleti dell’Aprilia Sporting Village, protagonisti all’ottava edizione del prestigioso “Trofeo Nuota Roma Master ... Scrive ilgranchio.it

Nuoto – Distanze Speciali Master, Fabio Guain realizza il migliore tempo del Lazio - Le distanze speciali FIN (Federazione Italiana Nuoto) del 15 e 16 novembre hanno portato il grande nuoto ad Anzio, dentro un impianto che in questi giorni sembrava custodire un piccolo respiro dell’oc ... ilgranchio.it scrive

Allo stadio del nuoto scendono in vasca i Master, attesi 700 atleti da tutta Italia - Il trofeo nuoto Master Città di Riccione, alla sua 21esima edizione, apre le porte dello Stadio del Nuoto di Riccione sabato (29 novembre) fino a domenica, organizzato da Polisportiva Riccione con il ... Riporta today.it