Roma non si ferma all' alt e tenta la fuga su un furgone rubato

In fuga su un furgone rubato. Giovedì sera in via Casilina, all'altezza fermata autobus Grotte Celoni, i carabinieri di Tor Vergata hanno notato un furgone proseguire la marcia con fare sospetto e hanno intimato l’alt all’uomo alla guida.Dopo aver rallentato un istante, l’uomo non si fermava ma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La Roma non si ferma più. Battuto anche il Midtjylland in Europa League grazie alle reti di El Aynaoui e El Shaarawy. Quella di stasera è la prima vittoria europea in casa della stagione per la formazione di Gian Piero Gasperini, che sale all’undicesimo po - facebook.com Vai su Facebook

La #Roma non si ferma più: 2-1 al #Midtjylland, decidono #ElAynaoui e #ElShaarawy Vai su X

Roma, non si ferma all'alt e tenta la fuga su un furgone rubato - Giovedì sera in via Casilina, all'altezza fermata autobus Grotte Celoni, i carabinieri di Tor Vergata hanno notato un furgone proseguire la marcia con fare sospetto e ... Segnala romatoday.it

Roma, non si ferma all'alt dei carabinieri. Folle fuga con un furgone rubato, arrestato - Il 44enne romano senza fissa dimora ha opposto resistenza ai Carabinieri tra calci e pugni prima di essere bloccato ... Da affaritaliani.it

ROMA EST – Sul furgone rubato non si ferma all’alt e picchia i carabinieri - E quando è stato raggiunto ha sferrato pugni e calci contro i carabinieri, ma alla fine è stato bloccato. Come scrive tiburno.tv