Domenica alle 20:45 il Napoli affronterà la Roma in campionato, all’Olimpico. Le statistiche di Roma-Napoli. Sul sito degli azzurri, alcune statistiche legate ai match precedenti tra le due squadre: Sono 88 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 41 vittorie dei padroni di casa, 32 pareggi e 15 successi del Napoli. Nell’era dei 3 punti a vittoria (199495) il capocannoniere delle sfide Roma-Napoli all’Olimpico è Dries Mertens (6 centri), seguito a 4 ciascuno da Cavani, Delvecchio e Totti. 3 reti a testa per Balbo e Pjanic. Roma miglior difesa della Serie A 202526 con sole 6 reti subite in 12 turni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Roma-Napoli, undicesimo incontro tra Gasperini e Conte: il mister azzurro è avanti di 6 vittorie a 2