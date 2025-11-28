Roma-Napoli undicesimo incontro tra Gasperini e Conte | il mister azzurro è avanti di 6 vittorie a 2
Domenica alle 20:45 il Napoli affronterà la Roma in campionato, all’Olimpico. Le statistiche di Roma-Napoli. Sul sito degli azzurri, alcune statistiche legate ai match precedenti tra le due squadre: Sono 88 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 41 vittorie dei padroni di casa, 32 pareggi e 15 successi del Napoli. Nell’era dei 3 punti a vittoria (199495) il capocannoniere delle sfide Roma-Napoli all’Olimpico è Dries Mertens (6 centri), seguito a 4 ciascuno da Cavani, Delvecchio e Totti. 3 reti a testa per Balbo e Pjanic. Roma miglior difesa della Serie A 202526 con sole 6 reti subite in 12 turni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Roma-Napoli: Koné verso il recupero, dubbio in attacco per Gasp. Conte verso la conferma del tridente (Sky Sport) La redazione di Sky Sport: "Il francese ha ottime possibilità di farcela. Sul versante Napoli, la possibile variazione in attacco può riguardare Polit - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Napoli: uno scontro attesissimo che parte dal... barbiere Gasperini in questi giorni ha sfoggiato un nuovo look, spiegando come il taglio sia stato fatto da un barbiere napoletano Più o meno, ce la immaginiamo così la scena #SSCNapoli # Vai su X