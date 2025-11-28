Roma-Napoli scattano le misure di sicurezza | attesi 15mila tifosi si temono scontri

Come riporta Il Messaggero, sembrerebbe che l'obiettivo della prefettura sia quello di circondare l'Olimpico con la sicurezza, senza però andare a militarizzare l'area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma-Napoli, scattano le misure di sicurezza: attesi 15mila tifosi, si temono scontri

News recenti che potrebbero piacerti

Roma-Napoli: Koné verso il recupero, dubbio in attacco per Gasp. Conte verso la conferma del tridente (Sky Sport) La redazione di Sky Sport: "Il francese ha ottime possibilità di farcela. Sul versante Napoli, la possibile variazione in attacco può riguardare Polit - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Napoli: uno scontro attesissimo che parte dal... barbiere Gasperini in questi giorni ha sfoggiato un nuovo look, spiegando come il taglio sia stato fatto da un barbiere napoletano Più o meno, ce la immaginiamo così la scena #SSCNapoli # Vai su X

Blocco diesel Euro 5 ed Euro 4/ Le misure in vigore da Milano a Roma: fra restrizioni e divieti - Blocco diesel Euro 5 ed Euro 4: ecco quali sono le misure in vigore per quanto riguarda le auto a Milano, Roma, Napoli e Firenze Con l’arrivo del freddo tornano anche i blocchi alla circolazione: ... Lo riporta ilsussidiario.net

Furti in abitazione e spaccio, 35 perquisizioni e 23 misure cautelari - È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato in tutta la provincia di Trento e anche nelle città di Roma, Napoli, Palermo e Latina per l’esecuzione di 23 misure cautelari, emesse dal giudice ... Da rainews.it