Archiviata l’ottima vittoria nella League phase di Champions League, 2-0 contro il Qarabag, il Napoli di Antonio Conte affronta la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica a due lunghezze proprio dagli azzurri. Il tecnico azzurro, viste le grandi assenze a centrocampo, ha provato Luca Marianucci nel ruolo di play. In avanti, Conte vorrebbe confermare il tridente visto delle ultime due uscite composto da: Neres, Lang e Hojlund. L’alternativa è inserire Matteo Politano, magari proprio al posto dell’esterno olandese, con il numero 7 che slitterebbe sulla fascia sinistra. Napoli, nuovo ruolo per Marianucci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Roma-Napoli, mossa a sorpresa di Conte? La nuova idea di formazione spiazza