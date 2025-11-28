roma napoli le big dalle punte fantasma

Dopo la vittoria in Europa League contro il Midtjylland, la testa in casa Roma è ufficialmente occupata da un unico pensiero: il Napoli di Antonio Conte. Domenica sera l’Olimpico ospiterà il big match tra le prime della classe, distanti solo 2 punti l’una dall’altra; la gara potrà confermare la squadra di Gasperini come capolista allungando le distanze sui partenopei o vedrà una nuova vetta con il sorpasso degli azzurri. Due squadre che fino a questo momento hanno mostrato grandi qualità in campo ma le quali sono, allo stesso tempo, accomunate da uno stesso problema: l’ assenza dei gol dei centravanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

