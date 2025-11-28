Roma-Napoli le big dalle punte fantasma

Sololaroma.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria in Europa League contro il Midtjylland, la testa in casa Roma è ufficialmente occupata da un unico pensiero: il Napoli di Antonio Conte. Domenica sera l’Olimpico ospiterà il big match tra le prime della classe, distanti solo 2 punti l’una dall’altra; la gara potrà confermare la squadra di Gasperini come capolista allungando le distanze sui partenopei o vedrà una nuova vetta con il sorpasso degli azzurri. Due squadre che fino a questo momento hanno mostrato grandi qualità in campo ma le quali sono, allo stesso tempo, accomunate da uno stesso problema: l’ assenza dei gol dei centravanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma napoli le big dalle punte fantasma

© Sololaroma.it - Roma-Napoli, le big dalle punte fantasma

Altre letture consigliate

roma napoli big punteRoma-Napoli pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto sul big match del 13° turno di Serie A. Secondo calciomercato.com

roma napoli big punteSerie A: Roma-Napoli, una gara da vertigini ed emozioni all’Olimpico. Le quote di Betflag - Napoli, il big match della tredicesima giornata di Serie A che può cambiare le gerarchie in testa alla classifica. Da agimeg.it

roma napoli big punteSerie A, Roma-Napoli big match all’Olimpico: giallorossi a difesa della vetta, Gasperini parte avanti nelle quote - Napoli big match all'Olimpico: giallorossi a difesa della vetta, Gasperini parte avanti nelle quote rispetto a Conte. Secondo agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Big Punte