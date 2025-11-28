Roma Napoli Gasperini può sorridere | scagionati i forfait per quei due giallorossi!

Inter News 24 Non salteranno la super sfida di domenica all’Olimpico. Buone notizie per la Roma e per il tecnico Gian Piero Gasperini a pochi giorni dal delicatissimo big match dell’Olimpico contro il Napoli. L’allarme scattato nelle scorse ore per le condizioni di Manu Koné e Neil El Aynaoui è fortunatamente rientrato. Gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti i due centrocampisti hanno escluso lesioni strutturali, diagnosticando per entrambi solo forti contusioni: alla caviglia destra per il francese e al ginocchio sinistro per il marocchino. 🔗 Leggi su Internews24.com

