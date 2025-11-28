Roma-Napoli doppio forfait | ora sono guai per l’allenatore

Pessime notizie per la Roma in vista del big match di questo fine settimana contro il Napoli. I giallorossi rischiano di arrivare alla sfida con la coperta molto corta a centrocampo: le condizioni fisiche di El Aynaoui e Koné preoccupano e non è affatto scontato il loro recupero. Super sfida in arrivo per il Napoli: gli azzurri a Roma per riprendersi la vetta. Questa domenica alle ore 20:45 andrà in scena una grande partita, che potrebbe già risultare significativa negli equilibri della Serie A. Sul terreno dello Stadio Olimpico la Roma accoglie il Napoli, in una partita che mette prima e seconda forza del campionato una contro l’altra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Roma-Napoli, doppio forfait: ora sono guai per l’allenatore

