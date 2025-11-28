Roma-Napoli doppio forfait | ora sono guai per l’allenatore

Pessime notizie per la  Roma in vista del big match di questo fine settimana contro il  Napoli. I giallorossi rischiano di arrivare alla sfida con la coperta molto corta a centrocampo: le condizioni fisiche di  El Aynaoui e  Koné preoccupano e non è affatto scontato il loro recupero. Super sfida in arrivo per il Napoli: gli azzurri a Roma per riprendersi la vetta. Questa domenica alle ore 20:45 andrà in scena una grande partita, che potrebbe già risultare significativa negli equilibri della Serie A. Sul terreno dello Stadio Olimpico la  Roma accoglie il  Napoli, in una partita che mette prima e seconda forza del campionato una contro l’altra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Roma-Napoli, doppio forfait: ora sono guai per l’allenatore

