Roma-Napoli domenica 30 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera all’Olimpico va in scena il big match della 13esima giornata del campionato di Serie A, ovvero quello tra Roma e Napoli. L’incontro tra lupi e azzurri torna ad essere uno scontro al vertice della classifica con la Roma capolista che arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, reduce da ben sei vittorie nelle ultime sette . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

roma napoli domenica 30 novembre 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Roma-Napoli (domenica 30 novembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

roma napoli domenica 30Roma-Napoli pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto sul big match del 13° turno di Serie A. Scrive calciomercato.com

roma napoli domenica 30Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3 - 45, arbitra Massa, diretta tv su DAZN): Come arriva la Roma La. Segnala tuttomercatoweb.com

roma napoli domenica 30Roma-Napoli, sfida che vale già il primato: il punto su infortunati e recuperi - Domenica sera gli azzurri di mister Conte affronteranno i ragazzi di Gasperini allo stadio Olimpico. Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Domenica 30